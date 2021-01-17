Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0'lık skorla geçti
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Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0'lık skorla geçti

17.01.2021 01:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 01:46
Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0'lık skorla geçti

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0 mağlup etti.

Leicester City, King Power Stadı'nda konuk ettiği Southampton'a karşı 37. dakikada James Maddison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi takım, Harvey Barnes'in 90+5. dakikadaki golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek başladı, Çağlar Söyüncü maçın 53. dakikasında oyuna girdi.

Bu sonuçla, Leicester City, puanını 35'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sırada yer alırken, Southampton 29 puanla 8. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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