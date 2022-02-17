Avrupa Konferans Ligi maçları devam ederken futbol severler, Leicester City - Randers maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Leicester City - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? araştırması yapıyor. Maçlar normalde Exxen platformunda yayınlanıyor. Ama Leicester City - Randers maçı yayın akışında yer almadı. İşte detaylar...

LEİCESTER CİTY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Randers maçı 17 Şubat Perşembe 2022 tarihinde akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

LEİCESTER CİTY - RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları normalde Exxen TV'de yayınlanıyor. Fakat bugün oynanacak olan Leicester City - Randers maçı yayın akışında yer almadı. Yani Leicester City - Randers maçı Exxen'de yayınlanmayacak. Maçın Türkiye kanallarında yayını yer almıyor.

UEFA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

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