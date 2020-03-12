SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Leicester City'nin 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi - Spor
Leicester City FC, Avrupa, Spor

Leicester City'nin 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi konulduğu ve oyuncuların karantinaya alındığını açıkladı.

12.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:44
Leicester City'nin 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi konulduğu ve oyuncuların karantinaya alındığını açıkladı. Dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını, İngiliz kulübü Leicester City'ye de sıçradı.

Mavi beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, üç oyuncusunda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs saptandığı ve oyuncuların hemen karantinaya alındığı ifade edildi.Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers bugün yaptığı basın toplantısında isim vermeden bazı oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastladıklarını söylemişti. Rodgers, koronavirüs şüphesi bulunan 3 oyuncunun takımdan ayrı tutulduğunu ifade ederek, "Birkaç oyuncumuz bazı belirtiler gösterdi. Tüm prosedürleri hayata geçirdik ve sağlık kurallarını uyguladık. Bu oyuncular takımdan ayrı kalacak. Elbette herkes futbol açısından bakıyor ama insan sağlığı her şeyden önemli" demişti.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Spor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Spor
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Spor
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Spor
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump James Jeffrey Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Can Yaman Uğur Akkuş Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Leicester City'nin 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 20:17:39. #1.15#