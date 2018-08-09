Leicester City, Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü'yü 20 Milyon Pounda Transfer Etti

İngiliz ekibi Leicester City, 5 yıllık sözleşme imzalanan Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 20 milyon pound ödeneceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü resmen renklerine bağladığını açıkladı. Milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON POUND

İngiliz ekibi, bu transfer için eski kulübü Freiburg'a 20 milyon pound ödeyecek. Almanlar, 20 milyon poundun yüzde 25'ini, yani 5 milyon poundunu 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya yetiştirme bedeli olarak verecek.

ALMANYA LİGİNDE 50 MAÇA ÇIKTI

İzmir doğumlu Söyüncü, 2 sezon forma giydiği Bundesliga'da Freiburg'la toplam 50 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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YORUMLAR (6)

  • TRİVELA.:
    cenk'' e eyvallah ama arda 5 kuruş etmez benim gözümde oynadığı futbol. . çağlarada helal olsun bizi gururlandırdığı için ona minnettarız başarılarının devamını daha büyük kulüplerde görürüz inşallah
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  • FİKRET ÖZGÜR:
    cenk tosun dan sonra, hakiki milli oyuncu imiş. diğerleri menejerlerin milli takıma yerleştirdikleri oyuncularmış.
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