Leicester City, Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü'yü 20 Milyon Pounda Transfer Etti
İngiliz ekibi Leicester City, 5 yıllık sözleşme imzalanan Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 20 milyon pound ödeneceğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü resmen renklerine bağladığını açıkladı. Milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
BONSERVİSİ 20 MİLYON POUND
İngiliz ekibi, bu transfer için eski kulübü Freiburg'a 20 milyon pound ödeyecek. Almanlar, 20 milyon poundun yüzde 25'ini, yani 5 milyon poundunu 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya yetiştirme bedeli olarak verecek.
ALMANYA LİGİNDE 50 MAÇA ÇIKTI
İzmir doğumlu Söyüncü, 2 sezon forma giydiği Bundesliga'da Freiburg'la toplam 50 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
YORUMLAR (6)
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cenk'' e eyvallah ama arda 5 kuruş etmez benim gözümde oynadığı futbol. . çağlarada helal olsun bizi gururlandırdığı için ona minnettarız başarılarının devamını daha büyük kulüplerde görürüz inşallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hayrlısıCevap Yaz Yayından Kaldır
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cenk tosun dan sonra, hakiki milli oyuncu imiş. diğerleri menejerlerin milli takıma yerleştirdikleri oyuncularmış.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İYİ PARA HELAL OLSUN AMA FREİBURGA GİTTİ PARACevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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harika bi haber, ilk kez milli bi oyuncuya böyle bir para ödeniyor. . helal olsun cocuk.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır