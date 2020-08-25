Leicester City, Maddison ile yeni sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyucusu James Maddison ile sözleşme yeniledi.
25.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:33
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyucusu James Maddison ile sözleşme yeniledi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık mukavele imzalandığı kaydedildi.
2018 Haziran'ında Norwich City'den transfer edilen Maddison, mavi-beyazlı ekipte iki sezonda tüm kulvarlarda 76 maçta forma giydi ve 16 gol attı.
Kaynak: AA