Leicester City, Maddison ile yeni sözleşme imzaladı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyucusu James Maddison ile sözleşme yeniledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyucusu James Maddison ile sözleşme yeniledi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık mukavele imzalandığı kaydedildi.

2018 Haziran'ında Norwich City'den transfer edilen Maddison, mavi-beyazlı ekipte iki sezonda tüm kulvarlarda 76 maçta forma giydi ve 16 gol attı.

Kaynak: AA