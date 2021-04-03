Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı
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Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini yeniledi.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017 yazından bu yana Leicester City forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi Iheanacho, bu sezon 28 maçta 12 gol kaydetti.

Son 4 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı milli futbolcu, Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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