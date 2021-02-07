Leicester City golsüz berabere kaldı
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Leicester City golsüz berabere kaldı

07.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:18
Leicester City golsüz berabere kaldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 23. hafta mücadelesinde, bu sezon zirve mücadelesi veren Leicester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton Wanderers'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında da taraflar yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık skorla tamamlandı.

Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart görürken, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Cengiz Ünder ise mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçla Leicester City, puanını 43'e, Wolverhampton Wanderers ise 27'ye yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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