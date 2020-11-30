Leicester City - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
30.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:08
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Leicester City - Fulham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Leicester City - Fulham maçıdır. Peki Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
LEİCESTER CİTY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Leicester City - Fulham maçı 30 Kasım Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.
LEİCESTER CİTY - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Leicester City - Fulham maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.
LEİCESTER CİTY - FULHAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, King Power Stadyumu, Leicester'da oynanacak.