Leicester City farklı kazandı
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Leicester City farklı kazandı

14.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 00:16
Leicester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup etti.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Leicester City, King Power Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'u 27. ve 44. dakikalarda James Maddison ve 41. dakikada Jamie Vardy'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Leicester City'de milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 24'e çıkaran Leicester City, ligde üçüncü sıraya yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 10 puanla 16. sırada kaldı.

Arsenal'de kötü gidişat sürüyor

Sezona beklentileri karşılayamayarak başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Burnley karşısında da kötü gidişatını sürdürdü.

Burnley, 73. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Arsenal'de Granit Xhaka, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla, puanını 9'a çıkaran Burnley 17. sıraya yükselirken, 13 puanda kalan Arsenal ise 15. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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