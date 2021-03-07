Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2 golle geçti
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Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2 golle geçti

07.03.2021 01:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 01:44
Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 27. hafta karşılaşmasında Leicester City, American Express Community Stadı'nda Brighton and Hove Albion'a konuk oldu.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Adam Lallana'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Leicester City, 62. dakikada Kelechi Iheanacho ve 87. dakikada Daniel Amartey'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev alırken, Cengiz Ünder takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla, puanını 53 yapan Leicester City ligde 2. sıraya yükselirken, Brighton and Hove Albion 26 puanla 16. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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