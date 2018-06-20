Leicester City, James Maddison'ı Renklerine Bağladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, İngiltere Championship'te Norwich City forması giyen James Maddison'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Maddison ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

LEİCESTER 25 MİLYON AVRO ÖDEYECEK

Leicester City, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 22 milyon sterlin (yaklaşık 25 milyon avro) karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. Maddison, geçen sezon Norwich City formasıyla oynadığı 49 karşılaşmada 15 gol ve 11 asist üretti.