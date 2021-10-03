Leicester City, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Leicester City, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Leicester City, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde son 3 haftadır galibiyet elde edemeyen Leicester City, bu hafta da 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Böylece, Leicester City'nin Premier Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıkmış oldu.

Leicester City, 31. dakikada Kelechi Iheanacho ve 37. dakikada Jamie Vardy ile gol bulurken, Crystal Palace 61. dakikada Michael Oliseh ve 72. dakikada Jeffrey Schlupp ile skoru eşitledi.

Bu skorla Leicester City, ligde 8 puanla 13. sırada, Crystal Palace ise 7 puanla 14. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika oynadı.

Tottenham, Aston Villa'yı 2-1 yendi

Premier Lig'de Tottenham Hotspur, evinde Aston Villa'yı 2-1 yenerek ligde üst üste 3 maçından galibiyetle ayrılmış oldu ve zirve yarışını sürdürdü.

Tottenham'ın gollerini, 27. dakikada Hojbjerg ve 71. dakikada Targett (kendi kalesine) atarken, Aston Villa'nın tek golü ise 67. dakikada Watkins'den geldi.

Günün sona eren diğer maçında ise Brentford, deplasmanda West Ham'ı 2-1 yendi.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Şafak Sezer
Spor Balotelli Güzel Sözler Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Leicester City, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:14:43. #1.11#