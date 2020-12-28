Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı
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Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı

28.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:14
Leicester City, Crystal Palace deplasmanından 1 puanla ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 16. hafta açılış maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada ev sahibi ekip, 58. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle öne geçti.

Leicester City'de 83. dakikada sahneye çıkan Harvey Barnes, maçın skorunu belirledi: 1-1.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Puanını 29'a çıkartan Leicester City, 2. sıraya yükselirken, 19 puanlı Crystal Palace 13. sıraya yerleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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