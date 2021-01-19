Leicester City - Chelsea İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Leicester City - Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Leicester City - Chelsea maçıdır. Peki Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEİCESTER CİTY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leicester City - Chelsea maçı 19 Ocak Salı günü (yani bugün) akşam saat 23:15 'de başlayacaktır.

LEİCESTER CİTY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leicester City - Chelsea maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

LEİCESTER CİTY - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, King Power Stadyumu, Leicester'da oynanacak.