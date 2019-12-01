Leicester City, Çağlar Söyüncü için 90 milyon euro istiyor

01.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:02

Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdi. Defans hattında problemler yaşayan ve lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

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İngiliz The Times gazetesinin haberine göre ise Pep Guardiola'nın listesinin bir numarasında Çağlar Söyüncü bulunuyor. Haberde Guardiola'nın aradığı stoper kriterlerine Çağlar'ın tam olarak uyduğu belirtiliyor. Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Leicester'ı bu transfer için ikna etmek pek kolay olmayacak gibi duruyor. Leicester City'nin ancak Maguire gibi 90 milyon euro civarı bir teklif gelmesi halinde bu transfere onay verebileceği yazıldı.

TRANSFER OLURSA REKOR KIRACAK

Geçtiğimiz günlerde de Çağlar, Guardian gazetesinin bu sezon için oluşturduğu en iyi 11'de van Dijk ile birlikte stoper bölgesinde kendisine yer bulmuştu. Çağlar Söyüncü, söylenen miktarlara transfer olması halinde ise bir Türk futbolcunun yapacağı en pahalı transfer olarak tarihe geçecek.

Kaynak: Hürriyet