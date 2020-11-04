Leicester City - Braga maçı hangi kanalda, şifreli mi? Leicester City Braga maçı hangi gün, saat kaçta? Leicester City Braga muhtemel 11'leri
04.11.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:14
UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelen Leicester City Braga karşılaşması hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Leicester City - Braga maçı hangi kanalda? Leicester City Braga maçı saat kaçta? Leicester City Braga maçı ne zaman? Leicester City Braga maçı nerede oynanacak? Leicester City Braga maçı hangi gün?
UEFA Avrupa Ligi'nde bir karşılaşma daha gerçekleşiyor! Leicester City - Braga ile karşı karşıya geleceği maçın detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Leicester City - Braga maçı hangi kanalda? Leicester City Braga maçı saat kaçta?
LEICESTER CITY BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Leicester City - Braga, UEFA Avrupa Ligi maçı Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak.
LEICESTER CITY BRAGA MAÇI HANGİ GÜN?
Leicester City-Braga Maçı 05 Kasım Perşembe günü oynanacak.
LEICESTER CITY BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Leicester City-Braga Maçı 23:00'de başlayacak.
LEICESTER CITY BRAGA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Leicester City ile Braga arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı King Power Stadyumu, Leicester'da oynanacak.