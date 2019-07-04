Leicester City, Ayoze Perez'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Newcastle United forması giyen İspanyol forvet Ayoze Perez'i renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Newcastle United forması giyen İspanyol forvet Ayoze Perez'i renklerine bağladı.
Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki Perez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için 30 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.
Perez, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 13 gol attı.
Kaynak: AA
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