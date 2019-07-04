Leicester City, Ayoze Perez'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Newcastle United forması giyen İspanyol forvet Ayoze Perez'i renklerine bağladı.

Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki Perez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için 30 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.

Perez, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 13 gol attı.

Kaynak: AA