Leicester - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Leicester - Arsenal maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

İngiltere Lig Kupası mücadelesi kapsamında Leicester - Arsenal karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Leicester - Arsenal maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Leicester - Arsenal maçı hangi kanalda, maçın hakemi kim, Leicester - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta?