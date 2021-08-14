Leicester 3 puanı tek golle aldı
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Leicester 3 puanı tek golle aldı

Leicester 3 puanı tek golle aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Leicester City, sahasında Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Leicester City, sahasında Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyet getiren golü 41'inci dakikada Jamie Vardy kaydetti.Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, savunmada yaptığı kritik müdahalelerle takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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