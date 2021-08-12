LEGOO kimdir? Semih Selvi kimdir, kaç yaşında? LEGOO Semih Twitch hesabı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LEGOO kimdir? Semih Selvi kimdir, kaç yaşında? LEGOO Semih Twitch hesabı!

LEGOO kimdir? Semih Selvi kimdir, kaç yaşında? LEGOO Semih Twitch hesabı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Profesyonel Türk espor oyuncusu Semih "LEGOO" Selvi, Türkiye'nin en iyi Valorant oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda son zamanlarda yüksek izlenme sayılarına ulaşan, LEGOO adıyla bilinen Semih Selvi kimdir? Semih LEGOO Twitch ve sosyal medya hesapları!

Türkiye'nin en çok tanınan espor oyuncularından ve yayıncılarından birisi olan LEGOO, Valorant'taki yetenekleriyle birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından Türkiye'nin en iyi oyuncularından birisi olarak gösteriliyor.

Semih Selvi (LEGOO), Twitch yayıncıları Ferit "wtcN" Karakaya, Kemalcan "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "Oidemirel" Demirel tarafından kurulan BBL Esports Valorant takımında yer alıyor. Aynı zamanda Twitch platformu üzerinde açtığı yayınlarla yüksek izlenme sayılarına ulaşan Semih Selvi, sosyal platformlarda LEGOO adını kullanmakta. Popüler yayınca Semih Selvi kimdir? LEGOO Semih Twitch hesabı nedir?

SEMİH SELVİ LEGOO KİMDİR?

Profesyonel espor oyuncusu ve Twitch yayıncısı LEGOO asıl adıyla Semih Selvi 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Semih, profesyonel kariyerini ilerletmek ve yayıncılık anlamında kendini geliştirmek için yakın zamanda İstanbul'a taşınmıştır. BBL E-sports takımında IGL (Oyun içi taktik veren kişi) rolünde oynamaktadır. BBL E-sports takımında oynamadan önce kıraathane işletiyor ve nakliyatçılık yapıyordu. LEGOO, geçmişinde profesyonel olarak CS:GO oynamıştır.

LEGOO SEMİH SELVİ'NİN KAÇ ABONESİ VAR?

Twitch'te 453 bin'den fazla takipçisi olan LEGOO, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'teki kullanıcı adı LEGOO'dur. Ek olarak YouTube'da 106 bin'den, Instagram'da 121 bin'den, Twitter'da ise 75 bin'den fazla takipçisi vardır.

LEGOO Twitch

LEGOO YouTube

LEGOO Instagram

LEGOO Twitter

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Müge Anlı Onur Akay Haluk Levent
Spor Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LEGOO kimdir? Semih Selvi kimdir, kaç yaşında? LEGOO Semih Twitch hesabı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:22:12. #1.15#

title