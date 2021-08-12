LEGOO kimdir? Semih Selvi kimdir, kaç yaşında? LEGOO Semih Twitch hesabı!

Profesyonel Türk espor oyuncusu Semih "LEGOO" Selvi, Türkiye'nin en iyi Valorant oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda son zamanlarda yüksek izlenme sayılarına ulaşan, LEGOO adıyla bilinen Semih Selvi kimdir? Semih LEGOO Twitch ve sosyal medya hesapları!

Türkiye'nin en çok tanınan espor oyuncularından ve yayıncılarından birisi olan LEGOO, Valorant'taki yetenekleriyle birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından Türkiye'nin en iyi oyuncularından birisi olarak gösteriliyor.

Semih Selvi (LEGOO), Twitch yayıncıları Ferit "wtcN" Karakaya, Kemalcan "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "Oidemirel" Demirel tarafından kurulan BBL Esports Valorant takımında yer alıyor. Aynı zamanda Twitch platformu üzerinde açtığı yayınlarla yüksek izlenme sayılarına ulaşan Semih Selvi, sosyal platformlarda LEGOO adını kullanmakta. Popüler yayınca Semih Selvi kimdir? LEGOO Semih Twitch hesabı nedir?

SEMİH SELVİ LEGOO KİMDİR?

Profesyonel espor oyuncusu ve Twitch yayıncısı LEGOO asıl adıyla Semih Selvi 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Semih, profesyonel kariyerini ilerletmek ve yayıncılık anlamında kendini geliştirmek için yakın zamanda İstanbul'a taşınmıştır. BBL E-sports takımında IGL (Oyun içi taktik veren kişi) rolünde oynamaktadır. BBL E-sports takımında oynamadan önce kıraathane işletiyor ve nakliyatçılık yapıyordu. LEGOO, geçmişinde profesyonel olarak CS:GO oynamıştır.

LEGOO SEMİH SELVİ'NİN KAÇ ABONESİ VAR?

Twitch'te 453 bin'den fazla takipçisi olan LEGOO, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'teki kullanıcı adı LEGOO'dur. Ek olarak YouTube'da 106 bin'den, Instagram'da 121 bin'den, Twitter'da ise 75 bin'den fazla takipçisi vardır.

LEGOO Twitch

LEGOO YouTube

LEGOO Instagram

LEGOO Twitter