Legia Warszawa Samsunspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Tam 27 yıl sonra yeniden Avrupa arenasında boy gösterecek Samsun ekibi, Polonya'da saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada sahne alacak. Thomas Reis yönetimindeki futbolcular, zorlu maçtan zaferle dönerek taraftarına büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor.

BAŞLANGICI İYİ YAPMAK İSTİYOR

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, Avrupa kupaları serüveninde 13. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, daha önce mücadele ettiği Intertoto Kupası'nda toplam 12 karşılaşmaya çıkmış, bu maçlarda 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik elde etmişti. Şimdi ise Konferans Ligi'nde zorlu bir fikstür bekliyor. Legia Varşova mücadelesinin ardından Samsunspor; Dinamo Kiev, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak moral depolamak istiyor.

LEGIA VARŞOVA – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup aşaması maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor, ilk sınavını deplasmanda Legia Varşova karşısında verecek. 2 Ekim Perşembe günü Polonya'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Legia Warszawa Samsunspor maçı tek maç üzerinden oynanacak.