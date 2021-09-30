Legia Varşova - Leicester City maçı ne zaman, hangi kanalda? Legia Varşova - Leicester City maçı şifresiz mi?
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Legia Varşova - Leicester City karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi maçı, 30-09-2021 Perşembe günü oynanacak.
Legia Varşova - Leicester City karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi maçı, saat 19.45'te oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Legia Varşova - Leicester City maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır.