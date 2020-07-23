Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu Oldu
Polonya'nın büyük kulüplerinden Legia Warsaw Pogon Szczezin'e 2-1 kaybettiği maçın ardından 14. Ekstraklasa şampiyonluğunu yaşayarak kupayı müzesine götürdü. Kaptan Artur Jedrzejczyk'in ellerinde yükselen kupa son 8 sezonda 6 kez Legia Warsaw'ın oldu.
23.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:03
Polonya'nın büyük kulüplerinden Legia Warsaw Pogon Szczezin'e 2-1 kaybettiği maçın ardından 14. Ekstraklasa şampiyonluğunu yaşayarak kupayı müzesine götürdü. Kaptan Artur Jedrzejczyk'in ellerinde yükselen kupa son 8 sezonda 6 kez Legia Warsaw'ın oldu.
Kaynak: Dugout