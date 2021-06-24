Legends of Runeterra Rek'Sai kartını ve yeteneklerini tanıttı!
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Legends of Runeterra Rek'Sai kartını ve yeteneklerini tanıttı!

Legends of Runeterra Rek'Sai kartını ve yeteneklerini tanıttı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Legends of Runeterra yeni genişletme paketi ile gelecek olan yenilikleri duyurmaya başladı!

Riot Games'in strateji tabanlı kart oyunu olan Legends of Runeterra Rek'Sai kartını, yeteneklerini ve yeni konsepti tanıttı. Yeni genişletme paketi Gizli Dünyaların Yükselişi ile birlikte oyun bambaşka bir hale bürünecek. Eklenecek olan bu paket ile birlikte yeni kartların, yeteneklerin ve laboratuvarların oyuna gelmesi bekleniyor.

Geçen genişletme paketlerinde gelecek olan tüm yenilikler LoR'un sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyordu. Gelecek olan yeni genişletme paketi de aynı şekilde tanıtılıyor ancak küçük bir fark var. internet sitesinde yeni gelecek genişletme paketlerinin hepsini toplu olarak paylaşıyor. Kısa kartların hepsi sitede bir koleksiyona dönüşüyor. Göz atmak isteyenler tıklayabilir!

Kaynak: Playerbros

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