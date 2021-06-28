Legends of Runeterra Masters Avrupa turnuvası şampiyonu TÜRKİYE!

Legends of Runeterra Masters Avrupa şampiyonu TÜRKİYE!

Legends of Runeterra Masters Europe turnuvasında temsilcilerimiz Uçan Protein, Granrodeo, Fight4Revenge Türkiye'yi şampiyon yaptı. Legends of Runeterra resmi hesabında paylaştığı bir gönderi ile Avrupa bölgesinin şampiyonunun Türkiye olduğunu bir kez daha paylaştı.

Temsilcilerimiz yarı finalde Ukrayna'yı 2-1'lik bir skor ile ve büyük finalde de Finlandiya'yi devirerek şampiyon olmayı başardılar. Turnuvanın ikincisi Finlandiya ise 6.000$ para ödülü ile turnuvaya veda etti. Oynadıkları turnuvadan 12.000$ para ödülü ile ayrılan temsilcilerimizi olarak kutluyor ve bize bu mutluluğu yaşattıkları için ayrıca teşekkürlerimizi de iletiyoruz.

Kaynak: Playerbros