Legends of Runeterra Masters Avrupa turnuvası şampiyonu TÜRKİYE!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Legends of Runeterra Masters Avrupa turnuvası şampiyonu TÜRKİYE!

Legends of Runeterra Masters Avrupa turnuvası şampiyonu TÜRKİYE!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Legends of Runeterra Masters Avrupa şampiyonu TÜRKİYE!

Legends of Runeterra Masters Europe turnuvasında temsilcilerimiz Uçan Protein, Granrodeo, Fight4Revenge Türkiye'yi şampiyon yaptı. Legends of Runeterra resmi hesabında paylaştığı bir gönderi ile Avrupa bölgesinin şampiyonunun Türkiye olduğunu bir kez daha paylaştı.

Temsilcilerimiz yarı finalde Ukrayna'yı 2-1'lik bir skor ile ve büyük finalde de Finlandiya'yi devirerek şampiyon olmayı başardılar. Turnuvanın ikincisi Finlandiya ise 6.000$ para ödülü ile turnuvaya veda etti. Oynadıkları turnuvadan 12.000$ para ödülü ile ayrılan temsilcilerimizi olarak kutluyor ve bize bu mutluluğu yaşattıkları için ayrıca teşekkürlerimizi de iletiyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Deniz Poyraz Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Emre Kocadağ Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Legends of Runeterra Masters Avrupa turnuvası şampiyonu TÜRKİYE! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:19:05. #1.16#

title