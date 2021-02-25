Legends of Runeterra Lissandra kartı ve yetenekleri tanıtıldı!
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Legends of Runeterra Lissandra kartı ve yetenekleri tanıtıldı!

25.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:21
Legends of Runeterra Lissandra kartı ve yetenekleri tanıtıldı!

Legends of Runeterra yeni şampiyonlara doymuyor!

Riot Games'in strateji tabanlı kart oyunu Legends of Runeterra Lissandra kartı ve yetenekleri oyunculara tanıtıldı. Legends of Runeterra Türkiye ekibi yeni genişletme paketi olan Yükselmişlerin İmparatorlukları ile gelecek olan tüm şampiyonları ve yetenekleri sosyal medyadan oyuncular ile paylaşıyor.

Yükselmişlerin İmparatorlukları genişletme paketi ile oyuncuları Shurima'nın bölgelerinde güzel bir deneyim bekliyor gibi görünüyor. Yeni Shurima bölgesine ek olarak 110 yeni desteye eklenebilir kart içeren Yükselmişlerin İmparatorlukları, 3 Mart 2021 tarihinde 2.3 yaması ile birlikte oyuna gelecek.

Kaynak: Playerbros

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