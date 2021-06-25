Legends of Runeterra Kadimlerin Koruyucuları dereceli sezonu ne zaman bitiyor?
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Legends of Runeterra Kadimlerin Koruyucuları dereceli sezonu ne zaman bitiyor?

Legends of Runeterra Kadimlerin Koruyucuları dereceli sezonu ne zaman bitiyor?
Playerbros - Haberler | Gamegar

Legends of Runeterra'nın yeni sezonuna hazır mısın?

Riot Games'in strateji tabanlı kart oyunu Legends of Runeterra'da Kadimlerin Koruyucuları dereceli sezonu ne zaman bitiyor?

Yaz mevsimine girmemiz ve Haziran ayının sonlarına yaklaşmamızın ardından LoR oyuncularının aklınaa sezonun ne zaman biteceği soruları geldi. Bildiğiniz gibi Legends of Runeterra yakın bir zamanda yeni gelecek olan genişletme paketini duyurmuştu. Bu genişletme paketi ile yeni eklenecek olan kart setleri ve büyüleri ile de oyunun yeni sezona hazır hale gelmesi bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre Legends of Runeterra geliştiricileri:

ifadelerini kullandı. 30 Haziran tarihinde son bulacak olan Kadimlerin Koruyucuları dereceli sezonu Gizli Dünyaların Yükselişi sezonu ile tam gaz devam edecek gibi görünüyor. Oyuncular sezon bitmeden yukarılara tırmanıp sezon sonunda dağıtılacak olan ödüllere sahip olabilir!

Kaynak: Playerbros

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