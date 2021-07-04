Legends of Runeterra'da Cenk Meydanı devre dışı bırakıldı!
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Legends of Runeterra'da Cenk Meydanı devre dışı bırakıldı!

Legends of Runeterra'da Cenk Meydanı devre dışı bırakıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Cenk Meydanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde!

League of Legends'ın kart oyunu olarak bilinen oyunu Legends of Runeterra'da Cenk Meydanı devre dışı bırakıldı. Legends of Runeterra Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden Cenk Meydanı'nın devre dışı bırakıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hesabın yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi:

Cenk Meydanı'nda bu hafta sonu bir eşleştirme hatası olduğunu fark ettik ve Cenk Meydanı'nı tüm bölgelerde geçici olarak devre dışı bıraktık. Diğer tüm sıralamalar yeniden etkinleştirildi, ancak Cenk Meydanı gelecek haftaya kadar devre dışı kalacak.

Bu demek oluyor ki ne yazık ki haftaya kadar Cenk Modu tüm kullanıcılara kapatılmış olacak. Umuyoruz ki Riot Games beklenilenden daha önce bu hatayı giderip tüm kullanıcılara Cenk Meydanı'nı tekrar açar.

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Kaynak: Playerbros

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