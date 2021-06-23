Legend of Mana Remaster için 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!

Famitsu, Legend of Mana Remaster için 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Legend of Mana serisinin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak oyuna, ne gibi yenilikler getirildi? İşte detaylar!

Legend of Mana, ilk olarak 1999 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyunun yenilenmiş versiyonu Legend of Mana Remaster'ı piyasaya sürmeye hazırlanan Famitsu, 8 dakikalık bir oynanış görüntüsünü içeren video yayınlandı. Oyun videosu, JPRG türü bir oyundan neler beklememiz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatıyor.

Legend of Mana Remaster, oyunseverlere yeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Yeniden düzenlemiş grafikler, yeni müzikler ve daha fazlasını içerecek olan versiyonda oyuncular, korkunç canavarlarla karşı karşıya gelecekler. Gizemli Mana Ağacını bulma yolcuğunda büyük tehlikeleri aşmak zorunda kalacaklar ve diğer toprakları hayata geçirmek için yolculuk yapacaklar.

Nintendo'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre: "Renkli karakterlerle tanışın, korkunç canavarlara meydan okuyun ve Fa'Diel'in uçsuz bucaksız dünyasındaki görevleri tamamlayın. Bu remaster için sadece müzik yeniden düzenlenmedi, ayrıca yeni ve orijinal film müziği arasında geçiş yapabilirsiniz. Düşman karşılaşmalarını kapatma yeteneği ve daha önce hiç piyasaya sürülmemiş mini oyun "Ring Ring Land" gibi başka özellikler de eklendi." diyor.

Legend of Mana Remaster, 24 Haziran tarihinde Steam üzerinden PC'de yayınlanacak.

LEGEND OF MANA REMASTER OYNANIŞ VİDEOSU