Legend of Mana Remaster için 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Legend of Mana Remaster için 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!

Legend of Mana Remaster için 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Famitsu, Legend of Mana Remaster için 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Legend of Mana serisinin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak oyuna, ne gibi yenilikler getirildi? İşte detaylar!

Legend of Mana, ilk olarak 1999 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyunun yenilenmiş versiyonu Legend of Mana Remaster'ı piyasaya sürmeye hazırlanan Famitsu, 8 dakikalık bir oynanış görüntüsünü içeren video yayınlandı. Oyun videosu, JPRG türü bir oyundan neler beklememiz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatıyor.

Legend of Mana Remaster, oyunseverlere yeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Yeniden düzenlemiş grafikler, yeni müzikler ve daha fazlasını içerecek olan versiyonda oyuncular, korkunç canavarlarla karşı karşıya gelecekler. Gizemli Mana Ağacını bulma yolcuğunda büyük tehlikeleri aşmak zorunda kalacaklar ve diğer toprakları hayata geçirmek için yolculuk yapacaklar.

Nintendo'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre: "Renkli karakterlerle tanışın, korkunç canavarlara meydan okuyun ve Fa'Diel'in uçsuz bucaksız dünyasındaki görevleri tamamlayın. Bu remaster için sadece müzik yeniden düzenlenmedi, ayrıca yeni ve orijinal film müziği arasında geçiş yapabilirsiniz. Düşman karşılaşmalarını kapatma yeteneği ve daha önce hiç piyasaya sürülmemiş mini oyun "Ring Ring Land" gibi başka özellikler de eklendi." diyor.

Legend of Mana Remaster, 24 Haziran tarihinde Steam üzerinden PC'de yayınlanacak.

LEGEND OF MANA REMASTER OYNANIŞ VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tolga Yüce Selçuk Tekay Şeyma Subaşı
Spor Burak Elmas Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Legend of Mana Remaster için 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:06:52. #1.15#

title