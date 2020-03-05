Legend of Deification Filmi
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Legend of Deification Filmi

Legend of Deification filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Legend of Deification filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02
Legend of Deification Filmi

koltuğunda Cheng Teng ve Li Wei'nin oturduğu animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Zheng Xi, Yang Ning, Yan Meme, Ji Guanlin ve Jiang Guangtao görev alıyor.

Yönetmen: Teng Cheng, Li Wei

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Jiang Ziya

Yapımcı Firma: Beijing Enlight Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Çin

Orijinal Dili: Çince

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Beijing Enlight Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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