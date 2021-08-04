Left 4 Dead 2 karakterleri Zombie Army 4 kadrosuna katılıyor!

Lef 4 Dead 2 karakterleri Zombie Army 4'e dahil ediliyor. Left 4 Dead 2, ücretsiz DLC'leri ve içerik paketleri yayınlandı!

Left 4 Dead 2'nin kahramanları Coach, Ellis, Nick ve Rochelle Zombie Army 4'ün kadrosuna katılmak için 2. Dünya Savaşı'na geri döndüler. Geçtiğimiz ay oyuna dahil edilen, Left 4 Dead Karakter Paketi 1'in ardından Left 4 Dead Karakter Paketi 2 ücretsiz DLC'si de eklendi.

Ne yazık ki karakterler oyun içi sesleriyle gelmiyorlar. Bu yüzden, Nazi zombilerini patlatırken Ellis'in gevezelik ettiğini, eski iyi çocuk hikayelerini anlattığını duyamayacaksınız. Zombie Army 4 ayrıca, önceki bölüm DLC'lerinde oynanan bir hikayenin sonucu olan Return to Hell gibi bu ay bazı ücretli DLC'ler olacak. Adından da anlaşılacağı gibi, sizi gerçek ürkütücü mankenler de dahil olmak üzere düşmanlarla karşılaşacağınız cehenneme gönderecek.

Oyuna eklenen ücretsiz karakter paketi ve DLC'lere ek olarak yeni silahlar ve kozmetik paketleri de dahil edildi. Oyunun yeni içeriklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LEFT 4 DEAD 2 ÜCRETLİ DLC PAKETLERİ