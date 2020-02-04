Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde ney ve tambur dinletisi

04.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:06

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) ney ve tambur dinletisi gerçekleştirildi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YEE Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, sanatseverlerle buluştu. Tokaç'ın performansı büyük beğeni topladı.

Tokaç, Lefkoşa YEE'de ilkini gerçekleştirdiği ney ve tambur icrasını, gelecek dönemde daha geniş müzisyen grubuyla Kıbrıs'taki sanatseverlere sunmayı arzu ettiğini belirtti.

Kaynak: AA