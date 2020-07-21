Lefkoşa sınır hattında havada hareketlilik
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Lefkoşa sınır hattında havada hareketlilik

KKTC ile Güney Kıbrıs sınır hattında helikopterin uçuşu bölgede tedirginliğe neden oldu.

Lefkoşa sınır hattında havada hareketlilik
21.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:12

KKTC ile Güney Kıbrıs sınır hattında helikopterin uçuşu bölgede tedirginliğe neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınır hattında gece saatlerinde bir helikopterin bölgede sürekli hareket halinde dolaşması Lefkoşa'da tedirginliğe neden oldu. Birleşmiş Milletler'e ait helikopterin, 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümü törenlerinin ardından Lefkoşa'da olası sınır ihlaline karşı gözlem amaçlı sınır hattı boyunca havada uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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