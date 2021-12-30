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Lefkoşa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Lefkoşa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

KKTC'de öğleden sonra görülen sağanak, başkent Lefkoşa'da hayatı olumsuz etkiledi.

KKTC'de öğleden sonra görülen sağanak, başkent Lefkoşa'da hayatı olumsuz etkiledi.

Gönyeli ve Ortaköy bölgesindeki bazı yerler suyla dolarken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Polis Basın Subaylığı, Ortaköy'deki bazı yolların su taşkını nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü de yarın saat 18.00'e kadar "denizde fırtına" uyarısı yaptı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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