Lefkoşa'da Müze Haline Getirilen Çıkarma Gemisi Ç.1974'ün Açılışı Yapıldı
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Lefkoşa'da Müze Haline Getirilen Çıkarma Gemisi Ç.1974'ün Açılışı Yapıldı

Lefkoşa'da Müze Haline Getirilen Çıkarma Gemisi Ç.1974'ün Açılışı Yapıldı
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Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan, Yavuz Çıkarma Plajı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'ne canlı bağlanarak müze haline getirilen çıkarma gemisi Ç. 1974 gemisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan, Yavuz Çıkarma Plajı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'ne canlı bağlanarak müze haline getirilen çıkarma gemisi Ç. 1974 gemisinin açılışını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çıkarma gemisi Ç. 1974'ün müze olarak açılışında özetle şunları söyledi:

"Başta öğretmenimiz, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu başta olmak üzere burada şehit olanları ve tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz ve onlara şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Harekata katılan gazilerimiz var, onlara da sağlık ve esenlikler diliyoruz. Yapılan harekatın, çekilen cefanın gençler tarafından bilinmesi, çok büyük önem arz etmekte. Onları çeşitli şekillerde gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Ç. 1974'ün müze haline gelmesi de gençlerimize bugüne kadar neler çekildiğini anlatma bakımından büyük önem arz ediyor. "

Kaynak: Habermetre

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Lefkoşa'da Müze Haline Getirilen Çıkarma Gemisi Ç.1974'ün Açılışı Yapıldı - Haberler
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