Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri: "Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem...
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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri: "Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem...

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye dışındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılarıyla mücadelenin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri:
15.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:22

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye dışındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılarıyla mücadelenin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Başçeri, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı canlı yayın programında, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadele konusunda KKTC kamuoyunu bilgilendirdi.

Büyükelçi, FETÖ tarafından planlanan ve 251 vatandaşın şehit olmasına, 2 binden fazla vatandaşın yaralanmasına neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı.

15 Temmuz'un FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koyduğuna işaret eden Başçeri, bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük payın, Türk halkına ait olduğunu vurguladı.

Başçeri, son 4 yılda Türkiye'nin temel önceliklerinden birinin yurt içinde ve dışında FETÖ'yle mücadele olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yurt içinde öncelikle 15 Temmuz sorumlularının, hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlanmış, ayrıca FETÖ'nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatılmış, nihai tahlilde örgütün 'paralel devlet yapılanması' çökertilmiştir."

15 Temmuz'la FETÖ'cü unsurların TSK'dan büyük oranda temizlendiğini belirten Başçeri, silahlı kuvvetlerin asıl görevine yoğunlaştığını ve vazifesini bihakkın yerine getirmeye başladığını kaydetti.

Başçeri, emniyet teşkilatında da benzer durumun söz konusu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu insicamı korumakta ve güçlendirmekte kararlıyız." dedi.

Örgütün gizli yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiğinin altını çizen Başçeri, güvenlik ve yargı birimlerinin her gün yeni bir bulguya ulaşarak, örgütün kripto yapılanmasını deşifre ettiğini dile getirdi.

Başçeri, "Karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü güvenlik sınamalarına rağmen yurt içindeki mücadelemiz hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri temelinde yürütülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele önem kazanmıştır"

Bu süreçte FETÖ'nün, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gittiğini ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını vurgulayan Başçeri, "Bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır." dedi.

Başçeri, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının önde gelen elebaşlarına yönelik Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında, şahısların bulunduğu ülkelere iade taleplerinin iletildiğini hatırlatarak, "Yurt dışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ unsurlarından arındırılması ve Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine yönelik girişimlerimiz de devam etmektedir." diye konuştu.

Çeşitli ülkelerde FETÖ iltisaklı oluşumların giriştikleri gayri kanuni işlemlerin ortaya çıkarıldığını söyleyen Başçeri, üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra 20'den fazla ülkeden 120'den fazla FETÖ mensubunun Türkiye'ye sınır dışı edilmesinin sağlandığının altını çizdi.

Terörle mücadelenin ortak ve kararlı şekilde sürdürüldüğünde başarıya ulaştığını vurgulayan Başçeri, KKTC'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımlayan, Türkiye'nin yanında duran ve FETÖ mücadelesine destek veren ilk ülke olduğuna dikkati çekti.

Başçeri, şunları kaydetti:

"Uzun soluklu olduğunu bildiğimiz FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Bu çalışmalarımızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC makamlarının her türlü iş birliğini sergileyeceklerine inanıyorum. FETÖ tehdidini idrak edememekten kaynaklanan ve bazı ülkelerde hakim olduğunu görmekte olduğumuz gafletin KKTC sınırları içerisinde yeri olmadığına eminim."

Kaynak: AA

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