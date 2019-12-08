Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı cenaze töreni Cenaze namazının kılınması Dua okunması Cenazenin araca taşınması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için Kocatepe Camisinde düzenlenen...
08.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması
Dua okunması
Cenazenin araca taşınması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için Kocatepe Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: AA