Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den Ercan Havalimanı'nın Yeni Terminal İnşaatında İnceleme

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ercan Havalimanı'nın yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulundu.



Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nın yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulunan Büyükelçi Başçeri, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakışan bir havalimanı olacak." dedi.

Başçeri'yi Ercan'da, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı karşıladı. Yeni Ercan Havalimanı'nın Proje Sorumlusu Mimar Tunç Adanır, projeyle ilgili sunum yaptı.



Yapımı devam eden terminal binasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başçeri, KKTC'de ulaşımın ada devleti olması nedeniyle hava veya deniz yoluyla yapıldığını kaydederek, hava ulaşımının, yeni terminalin bitirilmesi ile başka bir boyuta taşınacağını söyledi.

Havalimanının büyük ve çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Büyükelçi Başçeri, yolcu ve alan kapasitesinin artacağını, uçaklara verilen hizmetin de iki katına çıkacağını kaydetti.

Yeni terminalin faaliyete girmesiyle Ercan Havalimanı'nda geniş gövdeli uçaklara da hizmet verilebileceğini vurgulayan Başçeri, "Böylece birçok vatandaşın şikayetlerinin başında olan bilet fiyatlarında da etkilenme olacak. Büyük uçaklar ile küçük uçaklar arasındaki yolcu taşıma farkı görülecek." şeklinde konuştu.



Başçeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar çok önemli yatırımlardır. Bu, KKTC'de yap işlet devret ile hayata geçirilen projede bir ilk idi. Bu ilke tüm cesareti ile tüm emeğini harcayan başta Emrullah Turanlı olmak üzere, Taşyapı firmasına çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bir kamu eseri ortaya çıkarılmaktadır. Her ne kadar Taşyapı ve ortakları işletmeci olsa da sonunda kamunun olarak bir eserdir. Bu inşaatın yapılması ve işletilmesi sırasında bu eserin bir kamu eseri olduğu hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada özel bir havalimanı yapılmıyor."

Başçeri, başta Başbakan Tufan Erhürman olmak üzere ilgili bakanlara da yüklenici firmanın karşılaştığı sıkıntıların ortadan giderilmesi için ortaya koydukları samimiyet için teşekkür etti.

Kaynak: AA