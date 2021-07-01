LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Vildan Karakaş