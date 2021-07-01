LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır.
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LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır.

Anadolu Ajansı / Vildan Karakaş - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır"

LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır.
LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır.
LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır.
LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vildan Karakaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır.
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır.

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LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. - Haberler
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