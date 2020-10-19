Leeds United - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Leeds United - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

19.10.2020 18:24 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:29
Leeds United - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün 5. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de Leeds United - Wolverhampton maçıdır. Peki Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leeds United - Wolverhampton maçı 19 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leeds United - Wolverhampton maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elland Road, Leeds'da oynanacak.

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