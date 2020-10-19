Leeds United - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
19.10.2020 18:24 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:29
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün 5. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de Leeds United - Wolverhampton maçıdır. Peki Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Leeds United - Wolverhampton maçı 19 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.
LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Leeds United - Wolverhampton maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.
LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Elland Road, Leeds'da oynanacak.