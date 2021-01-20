Leeds United - Southampton İngiltere Premier Lig ertelendi mi? Neden ertelendi? Maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Leeds United - Southampton İngiltere Premier Lig ertelendi mi? Neden ertelendi? Maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

20.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:19
Leeds United - Southampton İngiltere Premier Lig ertelendi mi? Neden ertelendi? Maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Leeds United - Southampton maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç yayın akışında gözükmüyor mu? Leeds United - Southampton saat kaçta, ne zamana ertelendi?

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Leeds United - Southampton maçıdır. Fakat maçın ertelendiğini öğrenen futbol severler maç neden ertelendi araştırmaya başladı. Peki Leeds United - Southampton maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

LEEDS UNİTED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leeds United - Southampton maçı normalde 20 Ocak Çarşamba günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktı. Lakin ileriki bir tarihe ertelendi.

LEEDS UNİTED - SOUTHAMPTON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Yetkililer müsabakanın ertelendiğini bildirdiler. Henüz neden ertelendiği ile ilgili resmi bir açıklama mevcut değil. Fakat Southampton takımının FA CUP 3. tur maçı ile ilgili bir erteleme olabilir. Çünkü dün Southampton - Shrewsbury maçı oynanmıştı. Ek olarak daha önceden koronavirüs vakalarından dolayı 9 Ocak'ta bir maç ertelenmişti.

LEEDS UNİTED - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leeds United - Southampton maçı normalde bugün saat 21:00 'da başlayacaktı. Fakat ertelendiği için bugün yayınlanmayacak.

LEEDS UNİTED - SOUTHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elland Road Stadyumu, Leeds'da oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi.

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