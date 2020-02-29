Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası
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Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası

Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç men, 60 bin sterlin para ve yüz yüze eğitim cezası aldı.

29.02.2020 20:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:21
Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası

'ın kalecisi Kiko Casilla ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ceza aldı.


Bağımsız Disiplin Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca 60 bin strelin para cezasına çarptırılan İspanyol futbolcu, detayları federasyon tarafından açıklanacak olan yüz yüze eğitim programına da katılmak zorunda kalacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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