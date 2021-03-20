Leeds United'ın efsanesi Peter Lorimer yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Leeds United'ın efsanesi Peter Lorimer yaşamını yitirdi

20.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:14
Leeds United'ın efsanesi Peter Lorimer yaşamını yitirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın efsane oyuncularından Peter Lorimer, 74 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın efsane oyuncularından Peter Lorimer, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, eski yıldız İskoç futbolcunun uzun bir hastalık sürecinin ardından bu sabah hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Vefat haberi nedeniyle derin üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Peter'in Leeds United'a katkıları asla unutulmayacak. Leeds United ailesi, onun hatıralarını yaşatmanın büyük sorumluluğunu her zaman üstlenecek. Kulübün efsanesi olmaya devam edecek. Sevenlerine, ailesine ve taraftarımıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Farklı iki dönemde toplam 23 yıl Leeds United formasını giyen orta saha oyuncusu Lorimer, takımıyla 705 karşılaşmada 238 kez ağları sarsarak kulüp tarihinin en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Leeds United'da iki lig, birer Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Peter Lorimer, İskoçya Milli Takımı'nda ise 21 karşılaşmada görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Leeds United'ın efsanesi Peter Lorimer yaşamını yitirdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 14:27:09. #1.16#
title