Leeds United, Barcelona'dan Junior Firpo'yu transfer etti
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Leeds United, Barcelona'dan Junior Firpo'yu transfer etti

Leeds United, Barcelona'dan Junior Firpo'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Barcelona'da forma giyen defans oyuncusu Junior Firpo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Barcelona'da forma giyen defans oyuncusu Junior Firpo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Barcelona ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Junior Firpo için Barcelona'ya 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Katalan temsilcisinin 2019 yılında Real Betis'ten transfer ettiği Dominik Cumhuriyeti asıllı İspanyol oyuncu, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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