LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda kurulan led kulede vatandaşların o gece darbeci askerlere karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda kurulan led kulede vatandaşların o gece darbeci askerlere karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Aynı etkinlik İstanbul ve Ankara'da meydanlarda yerleştirilen led kulelerde yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da bazı noktalara kurulan led ekranlarda darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadele videosu yayınlanmaya başladı. Etkinlik kapsamında İstanbul'da, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Ortaköy, Kuleli, Taksim ve Ankara'da Kızılay Meydanı'na led kuleler yerleştirildi.

LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Mehmet Topal Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:51:58. #1.16#

title