Led ışıklı silikon meme implantının gerçek olduğu iddiası

Sosyal medyada bir estetik firması, renkli ışıklar saçan meme implantının tanıtıldığı klibi paylaştı. Klipte implantın bir uygulama vasıtasıyla kontrol edilebildiği, renginin ve tonunun değiştirilebildiği, özel ışık efektlerinin uygulanabildiği, telefon bildirimlerinin yansıtılabildiği ve kablosuz olarak manyetik endüksiyon yoluyla şarj olduğu bilgilerine yer verildi. Klip kısa sürede viral olurken, led ışıklı implantın firma tarafından satışa sunulduğu iddia edildi.

1 NİSAN ŞAKASI İÇİN YAPILMIŞ

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, firma tarafından yapılan açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Çekilen tanıtım klibinin 1 Nisan için şaka amacıyla hazırlandığını belirten firma, böyle bir ürünlerinin olmadığını belirtti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise şöyle;

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