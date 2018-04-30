LED Işıklandırmalar Kanser Riskini Artırıyor
İspanya'nın Exeter Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, LED ışıklandırmalar meme ve prostat kanseri riskini arttırıyor.
İspanya'da 2 bin kadar prostat ve meme kanseri hastasıyla yapılan araştırmanın sonuçları, ABD merkezli Environmental Health Perspective Dergisi'nde yayımlandı.
RİSKİ 2 KATTAN FAZLA ARTIRIYOR
Makaleye göre, kanser riskini artıran mavi LED ışıkları sadece telefon ve tabletlerle sınırlı değil. Sokaklarda ışıklandırılan billboard'lar da hastalar üzerinde benzer etkiler yaratıyor. Sokaklardaki yapay ışıklandırmalar, prostat kanseri riskini bu ışıklara maruz kalmayanlara nazaran 1.5-2 kat artırıyor. Evlerdeki mavi LED'lerde bu risk 2.8 kat.
HORMON SALGILANMASINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Araştırma ekibinden Nörolog Kristen Knutson, "Özellikle kırmızı ve yeşil renklerdeki ışıklandırma zararlı. Mavi LED ışıkları, beyindeki melatonin hormonunun salgılanmasını olumsuz yönde etkiliyor. Bu da hormon odaklı kanser hastalıklarının gelişmesinde etkili olabilir" dedi.
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Tiz butun ledler toplana kelleleri vurula.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İDAAAMM!!!! Tüm ledleri idam edelim!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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led ler tasarrufludur tüketicilerin az para harcaması küresel kapitalizmin hoşuna gitmez . hele bizim gibi kazandığından değil de harcadığından vergi alan hükümetler hiç sevmezCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİNE SÖYLESİNLER BUNUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bırakın bu işleri. . En doğal ışık güneş ışığıdır. . ! Dur altında 5 saat bak ne oluyor. Beyin kanaması geçirebilirsin, ciltte yanıklar oluşturur, radysyon nedeniyle cilt kanseri riskini arttırır. Say say bitmez. . ! Her şeyin azı yarar, çoğu zarardır.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır