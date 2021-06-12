Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür
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Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür

Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye'nin 10 yıldır yabancı uyruklu mültecilere hassasiyetle ev sahipliği yaptığını belirterek, Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye'nin 10 yıldır yabancı uyruklu mültecilere hassasiyetle ev sahipliği yaptığını belirterek, Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Mersin İl Göç İdaresi tarafından Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi ev sahipliğinde Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla 'Sosyal Uyum' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan ve sonrasında da örnek çadırlar önünde açıklamada bulunan BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür etti.

Leclerc, "Türkiye 10 yıldır Suriyelilere ve diğer uyruklardan gelen yabancılara ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Burada bizim katacağımız çok bir şey kalmamış. İnsanlar mültecilerin hakları ve yükümlülüklerine zaten hakimler. Ancak biz burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak sosyal uyuma nasıl katkıda bulunabiliriz, kurumlarla mültecileri nasıl bir araya getirebiliriz, onun için burada bulunmaktayız. Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ederiz" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, "Atalarımız her gittiği yere insan sevgisi, medeniyet, dayanışma ve insan hakkı götürmüştür. Gittiği yerlerdeki insanların dinine, diline, mezhebine, meşrebine karışmadan, insanın yaşama hakkını en iyi şekilde gözettiğini müşahede ediyoruz. Bizim milletimize yakışan, bizim milletimize yaraşan darda kalana, zorda kalana kucak açmaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Açık havada düzenlenen toplantıda katılımcıların görüş ve önerileri de alındı.

BMYK Türkiye temsilcisi Philippe Leclerc, toplantıdan sonra örnek olarak kurulan çadırda incelemede bulundu. - MERSİN

Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür
Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür
Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür
Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür
Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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