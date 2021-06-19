LEC Yaz Mevsimi ikinci hafta birinci gün maçları tamamlandı

Henüz galibiyet alamayan tek takım SK Gaming

Avrupa ligi heyecanı ikinci hafta maçlarıyla geri dönüyor. Süper haftanın ardından herkesi şaşırtan Misfits Gaming ilk mağlubiyetini alırken Bwipo'nun rol değişiminden sonra performansı merak edilen Fnatic, lige iyi giriş yapamayan Team Vitality'i yenmeyi başardı. Öte yandan temsilcimiz Broken Blade'in ekibi Schalke 04 şuanda en zayıf takım gibi görünen SK Gaming karşısında hata yapmayarak 2G2M durumuna geldi. Armut'lu Mad Lions ise Excel karşısında direnç gösteremedi. İşte 2021 LEC Yaz Mevsimi ikinci hafta birinci gün sonuçları:

SK Gaming 0 — 1 Schalke 04

Excel 1 — 0 Mad Lions

Misfits Gaming 0 — 1 Rogue

Fnatic 1 — 0 Team Vitality

Astralis 0 — 1 G2 Esports

İkinci hafta yarın oynanacak beş karşılaşma ile tamamlanacak. Bugün oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Haftanın kalan fikstürü şu şekilde:

18: 00 Team Vitality vs SK Gaming

19: 00 Misfits Gaming vs Astralis

20: 00 Schalke 04 vs Mad Lions

21: 00 Fnatic vs Excel

22: 00 Rogue vs G2 Esports

Kaynak: Playerbros