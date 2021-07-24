LEC Yaz Mevsimi 7.hafta 1.gün karşılaşmaları tamamlandı

Haftanın maçından galibiyetle ayrılan taraf Rogue oldu

Geçtiğimiz hafta SK Gaming'in damga vurduğu LEC'de yedinci hafta ilk gün karşılaşmaları bugün oynanan beş maç ile sona erdi. Excel ve Team Vitality için kalan her maçın çok önemli olduğu bir durumda playoff potası 7 galibiyetten çizilecek gibi duruyor. Lig sonuncusu Schalke 04'e karşı hata yapmayan Excel ile Misfits Gaming'e mağlup olan Vitality altıncı olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Astralis'in de kaybetmesiyle birlikte üç takım 5G9M durumuna geldi.

LEC 7.hafta 1.gün sonuçları

Excel 1 — 0 Schalke 04

Team Vitality 0 — 1 Misfits Gaming

Mad Lions 1 — 0 Astralis

SK Gaming 0 — 1 G2 Esports

Fnatic 0 — 1 Rogue

Son hafta öncesi günün en önemli karşılaşmasında Fnatic'i mağlup etmeyi başaran Rogue, uzun süre sonra liderliği eline aldı.Yedinci haftanın ilk günü oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. LEC'de önümüzdeki süper hafta ile normal sezon maçları tamamlanacak.

Lige çok kötü bir başlangıç yapan fakat daha sonrasında toparlanmayı başaran SK Gaming için playoff ihtimali neredeyse bitti. Takımın geriye kalan dört maçında Fnatic, Misfits, Rogue ve Astralis karşısında galibiyet alması şart. Yarın akşam oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

18: 00 Schalke 04 vs Astralis

19: 00 Vitality vs Excel

20: 00 Rogue vs Mad Lions

21: 00 SK Gaming vs Fnatic

22: 00 G2 vs Misfits Gaming

Kaynak: Playerbros