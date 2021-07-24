LEC Yaz Mevsimi 7.hafta 1.gün karşılaşmaları tamamlandı
Haftanın maçından galibiyetle ayrılan taraf Rogue oldu
Geçtiğimiz hafta SK Gaming'in damga vurduğu LEC'de yedinci hafta ilk gün karşılaşmaları bugün oynanan beş maç ile sona erdi. Excel ve Team Vitality için kalan her maçın çok önemli olduğu bir durumda playoff potası 7 galibiyetten çizilecek gibi duruyor. Lig sonuncusu Schalke 04'e karşı hata yapmayan Excel ile Misfits Gaming'e mağlup olan Vitality altıncı olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Astralis'in de kaybetmesiyle birlikte üç takım 5G9M durumuna geldi.
LEC 7.hafta 1.gün sonuçları
Excel 1 — 0 Schalke 04
Team Vitality 0 — 1 Misfits Gaming
Mad Lions 1 — 0 Astralis
SK Gaming 0 — 1 G2 Esports
Fnatic 0 — 1 Rogue
Son hafta öncesi günün en önemli karşılaşmasında Fnatic'i mağlup etmeyi başaran Rogue, uzun süre sonra liderliği eline aldı.Yedinci haftanın ilk günü oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. LEC'de önümüzdeki süper hafta ile normal sezon maçları tamamlanacak.
Lige çok kötü bir başlangıç yapan fakat daha sonrasında toparlanmayı başaran SK Gaming için playoff ihtimali neredeyse bitti. Takımın geriye kalan dört maçında Fnatic, Misfits, Rogue ve Astralis karşısında galibiyet alması şart. Yarın akşam oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
18: 00 Schalke 04 vs Astralis
19: 00 Vitality vs Excel
20: 00 Rogue vs Mad Lions
21: 00 SK Gaming vs Fnatic
22: 00 G2 vs Misfits Gaming
Kaynak: Playerbros